Росія передасть Україні проєкт мирного договору: Лавров назвав час

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров / © Associated Press

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Росія готова передати Україні проєкт документа про мирне врегулювання щойно завершиться обмін полоненими.

Про це заявив очільник МЗС РФ Сергій Лавров, якого цитують російські пропагандисти «ТАСС».

За словами очільника російського зовнішньополітичного відомства, РФ «активно працює» над проєктом документа, в якому буде міститися виклад умов для досягнення стійкої домовленості щодо мирного врегулювання війни в Україні.

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Водночас представник держави-агресорки цинічно звинуватив Україну у «провокаціях», якими він назвав удари дронами по військових та стратегічних для оборонного комплексу об’єктах на території РФ, і пригрозив «адекватною відповіддю».

Як повідомив раніше президент України Володимир Зеленський, у п’ятницю, 23 травня, Україна та Росія розпочали найбільший обмін полоненими у форматі «1000 на 1000», про який було домовлено під час переговорів у Стамбулі. Обмін триватиме у суботу та неділю.

Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що термінів підготовки меморандуму про мир та припинення вогню «немає і бути не може». Він зазначив, що на Росію та Україну чекають «складні контакти з вироблення єдиного тексту».