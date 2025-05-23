Збільшилась кількість жертв російського удару по Одесі: подробиці

Ракети / © ТСН.ua

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23 травня війська РФ завдали удару по Одесі, випустивши дві балістичні ракети. Удар прийшовся по об’єктах портової інфраструктури міста.

Про наслідки атаки повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, внаслідок обстрілу загинуло двоє людей, ще восьмеро дістали поранення.

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«На жаль, кількість жертв зросла. В лікарні помер 71-річний одесит, який дістав важкі травми під час обстрілу. Висловлюю щирі співчуття його родині», — написав Кіпер.

На місці атаки працюють рятувальні служби та слідчі.

Нагадаємо, внаслідок удару троє поранених перебувають у важкому стані, двоє — у стані середнього ступеня важкості і ще двоє дістали незначні тілесні ушкодження.