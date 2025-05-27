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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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12
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Бетіс – Челсі: онлайн-трансляція фіналу Ліги конференцій

Текстовий репортаж вирішального поєдинку третього за престижністю євротурніру.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Челсі"

"Челсі" / © Associated Press

У середу, 28 травня, іспанський "Бетіс" та англійський "Челсі" зустрінуться у фіналі Ліги конференцій сезону-2024/25.

Вирішальний матч третього за престижністю євротурніру відбудеться на Міському стадіоні у польському Вроцлаві. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Український вінгер лондонського клубу Михайло Мудрик не зможе взяти участь у цьому поєдинку, оскільки продовжує бути тимчасово відсторонений від футболу через позитивний допінг-тест.

До слова, торік переможцем Ліги конференцій став грецький "Олімпіакос", який у фіналі в екстратаймах вирвав перемогу над італійською "Фіорентиною".

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу "Бетіс" – "Челсі".

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