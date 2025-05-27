Бетис – Челси: онлайн-трансляция финала Лиги конференций

"Челси" / © Associated Press

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В среду, 28 мая, испанский "Бетис" и английский "Челси" встретятся в финале Лиги конференций сезона-2024/25.

Решающий матч третьего по престижности евротурнира состоится на Городском стадионе в польском Вроцлаве. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Украинский вингер лондонского клуба Михаил Мудрик не сможет принять участие в этом поединке, поскольку продолжает быть временно отстранен от футбола из-за положительного допинг-теста.

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К слову, в прошлом году победителем Лиги конференций стал греческий "Олимпиакос", который в финале в экстра-таймах вырвал победу над итальянской "Фиорентиной".

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча "Бетис" – "Челси".