Марсохід під час селфі сфотографував несподіваний об’єкт на Червоній планеті

Марсохід NASA Perseverance / © Associated Press

Реклама

Марсохід NASA Perseverance зробив традиційне селфі на Червоній планеті і зафіксував спіралеподібно звивистий стовп червоного пилу, який вчені називають «пиловим дияволом».

Про це повідомляє видання Earth.

Такі вихори виникають, коли сонячне тепло нагріває поверхню, змушуючи повітряні кишені підніматися та обертатися. На Землі вони поширені в пустелях.

Реклама

На Марсі, де щільність атмосфери становить лише близько одного відсотка, «пиловий диявол» може витягуватися на сотні метрів у висоту, але залишатися майже прозорими, поки не набере червонуватого пилу.

Вчені цінують ці вихори для очищення панелей, виявлення вітрових моделей та пояснення того, як пил піднімається високо в атмосферу.

Вихор на селфі Perseverance пронісся через долину Неретви. Цей вузький канал колись постачав воду в кратер Єзеро, доставляючи осади, які зараз допомагають дослідникам тлумачити стародавній клімат Марса. Це зображення натякає на вітряні умови в Єзеро.

«Автопортрет марсохода в районі пагорба Відьмин Хейзел дає нам чудовий огляд місцевості та обладнання марсохода. Добре освітлена сцена та відносно чиста атмосфера дозволили нам зафіксувати пилового диявола, розташованого за три милі на північ у долині Неретви», — зазначив Джастін Макі, керівник відділу зображень у Лабораторії реактивного руху NASA.

Реклама

З оперативної точки зору, кожне селфі є одночасно перевіркою справності апарата. Фотографії допомагають місійним командам відстежувати пил на сонячних панелях, перевіряти їх на наявність пошкоджень та підтверджувати цілісність кабелів і з’єднань.

Для створення цього селфі з марсохода Perseverance було використано п’ятдесят дев’ять окремих знімків.

Марсохід сфотографував себе на тлі вихора чорвоного пилу, який називають «пиловим дияволом» / © NASA

Зображення ознаменувало 1500-й сол місії. Сол — це марсіанська доба, яка триває 24 години 39 хвилин. За земним календарем 1500 солів — це приблизно чотири роки та два місяці з моменту посадки марсохода у лютому 2021 року.

За цей час марсохід подолав понад двадцять дві милі, пробурив тридцять сім кам’яних цілей, зібрав двадцять шість зразків керна та надіслав додому одні з найдетальніших планетарних наукових даних, коли-небудь отриманих на іншій планеті.

Реклама

Нагадаємо, раніше супутник NASA Mars Reconnaissance Orbiter зафіксував на Марсі загадкову квадратну структуру, що нагадує руїни.