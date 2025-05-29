Папа Римский отреагировал на массированные обстрелы Украины

Папа Римский Лев XIV / © Getty Images

Реклама

Папа Римский Лев XIV выразил поддержку украинскому народу на фоне новой волны обстрелов со стороны России, которая унесла жизни мирных жителей и нанесла многочисленные ранения.

В своем сообщении в сети X понтифик заявил о молитвах за погибших и призвал к миру.

«Народ Украины пострадал от новых, серьезных нападений», — написал Лев XIV 28 мая.

Реклама

Обращение Папы появилось после серии массированных комбинированных воздушных ударов, которые Россия нанесла по украинским городам 24, 25 и 26 мая. В результате атак погибли и получили ранения десятки человек, среди них — дети.

Понтифик подчеркнул, что молится «за все жертвы, особенно детей и их семьи».

«Я решительно повторяю свой призыв прекратить войну и поддержать каждую инициативу по диалогу и миру. Давайте в молитве вместе стремиться к миру в Украине и везде, где война приносит страдания», — призвал Папа Римский.

Ранее сообщалось, что Папа Римский Лев XIV предложил Ватикан место для переговоров Украины и России. Однако о посредничестве речь не шла.

Реклама

Мы ранее информировали, что глава Католической церкви Папа Лев XIV, сменивший покойного Папу Франциска, готов содействовать мирному урегулированию между Россией и Украиной.