Хитрость, о которой немногие знают: зачем добавлять в фарш для котлет мед и корицу

Чтобы улучшить вкус котлет, кулинары добавляют в фарш всевозможные специи и продукты. Но мало кто догадывается, что мед и корица – отличные варианты для этого блюда.

Большинство поваров готовят котлеты по традиционному рецепту, добавляя только те ингредиенты, которые были проверены годами. Однако, если вы добавите секретные приправы и специи, это блюдо получится намного вкуснее и сочнее.

Зачем добавлять мед в котлеты

Профессионалы часто используют мед для приготовления блюд из птицы и другого мяса. Например, при запекании курицы благодаря этому ингредиенту появляется вкусная и аппетитная корка. Тот же прием подходит и для любых других мясных блюд.

Не нужно добавлять в фарш слишком много меда, ведь он сладок и может испортить весь вкус блюда. На килограмм перемолотого мяса хватит одной ложки.

Мед сделает котлеты более сочными, а также создаст вкусную корочку во время их жарки.

Зачем в котлеты добавлять корицу

Зачем добавлять корицу в котлеты / Фото: pixabay.com

Хотя эта специя считается достаточно неожиданным выбором для котлет, но она поможет сделать их гораздо вкуснее, придаст блюду неповторимый аромат. А еще корица помогает устранить неприятный запах, иногда появляющийся во время приготовления котлет.

Этот компонент следует уметь правильно ввести в блюдо.

Можно просто добавить в фарш щепотку молотой пряности, а затем тщательно размешать. Или добавить палочки корицы на сковороду за несколько минут до готовности котлет. А затем протушить блюдо вместе со специей под закрытой крышкой.

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