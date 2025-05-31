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Росія завдала ракетного удару по Сумщині: є руйнування та постраждалий
Внаслідок ракетної атаки по території Недригайлівської громади Сумської області зафіксовано руйнування у житловому секторі й щонайменше одну постраждалу людину.
Внаслідок ракетної атаки по території Недригайлівської громади Сумської області зафіксовано руйнування у житловому секторі й щонайменше одну постраждалу людину.
Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.
За даними ОВА, ворог завдав ракетних ударів по території Недригайлівської громади. Внаслідок атаки пошкоджено приватні будинки та зруйновано складські приміщення.
«Є пошкодження у житловому секторі, зруйновані складські приміщення. Щонайменше одна людина постраждала — їй надали медичну допомогу на місці», — зазначається у повідомленні обласної влади.
Інформація щодо інших можливих жертв або пошкоджень уточнюється. На місці працюють екстрені служби.
російські загарбники в ніч проти 30 травня завдали масованого удару по Харкову та області дронами-камікадзе.
Ми раніше інформували, що ворог здійснив атаку на місто Ізмаїл на Одещині безпілотними літальними апаратами (БПЛА).