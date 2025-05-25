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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
675
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РФ атакувала промислове підприємство в Сумах — які наслідки

Уночі ворог атакував Сумську область ударними дронами. Є влучання. У одній з громад загинув охоронець.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Сумщина пережила атаку

Сумщина пережила атаку / © Getty Images

Уночі, 25 травня, ворог атакував промислове підприємство в Сумах ударними БпЛА. Це вже другий обстріл цього об’єкта харчової промисловості — попередній стався у квітні.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

«На щастя, працівники вчасно спустилися в укриття. Постраждалих немає», — йдеться у повідомленні.

Також цієї ночі пад атакою РФ перебував Конотоп. Ворог завдав масованого удару.

Російські війська застосували ракети та ударні безпілотники. За попередньою інформацією — без жертв і постраждалих.

«На місцях працюють екстрені служби. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги — це рятує життя», — додали в Сумській ОВА.

Унаслідок ворожої атаки ввечері, 24 квітня, загинув 60-річний мешканець села у Буринській громаді.

«Чоловік працював охоронцем на місцевій фермі — одному з великих свинокомплексів громади. Загинув на робочому місці. Щирі співчуття рідним і близьким», — написали в ОВА.

Нагадаємо, у Хмельницькій області унаслідок обстрілу зазнала руйнувань цивільна інфраструктура, є загиблі та поранені. За попередньою інформацією, четверо людей загинуло. П’ятеро людей отримали осколкові поранення та знаходяться в лікарні, одна з них у важкому стані.

У Київській області, за даними рятувальників, також четверо загиблих. Серез постраждалих є діти.

У Миколаєві росіяни влучили у будинок — загинув чоловік.

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Дата публікації
Кількість переглядів
675
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