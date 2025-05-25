РФ атаковала промышленное предприятие в Суммах — какие последствия

Сумщина пережила атаку / © Getty Images

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Ночью, 25 мая, враг атаковал промышленное предприятие в Сумах ударными БпЛА. Это уже второй обстрел этого объекта пищевой промышленности — предыдущий произошел в апреле.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

«К счастью, работники вовремя спустились в укрытие. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

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Также этой ночью под атакой РФ находился Конотоп. Враг нанес массированный удар.

Российские войска применили ракеты и ударные беспилотники. По предварительной информации, без жертв и пострадавших.

«На местах работают экстренные службы. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги — это спасает жизнь», — добавили в Сумской ОВА.

В результате вражеской атаки вечером, 24 апреля, погиб 60-летний житель села в Буринской громаде.

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«Мужчина работал охранником на местной ферме — одном из крупных свинокомплексов общины. Погиб на рабочем месте. Искренние соболезнования родным и близким», — написали в ОВА.

Напомним, в Хмельницкой области в результате обстрела потерпела разрушения гражданская инфраструктура, есть погибшие и раненые. По предварительной информации, четыре человека погибли. Пять человек получили осколочные ранения и находятся в больнице, один из них в тяжелом состоянии.

В Киевской области, по данным спасателей, также четверо погибших. Среди пострадавших есть дети.

В Николаеве россияне попали в дом — погиб мужчина.

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