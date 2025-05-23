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ТСН в социальных сетях

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Категория
Разное
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Когда будем праздновать День Киева 2025 года: сколько исполнится украинской столице

День Киева обычно отмечается в мае, когда город наполняется ароматом цвета знаменитых каштанов. В это время столица собирает вместе всех, кто испытывает особую любовь к ней и стремится отпраздновать символический день рождения.

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Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Когда будем праздновать День Киева 2025 года

Когда будем праздновать День Киева 2025 года / © Pixabay

В этом году День Киева приходится на воскресенье, 25 мая, однако празднование, согласно традиции, будет охватывать весь последний уик-энд месяца — 24 и 25 мая.

Сколько лет исполняется Киеву в 2025 году

Празднование Дня Киева началось относительно недавно — в 1982 году, когда столица праздновала свой 1500-летний юбилей.

С тех пор последние выходные мая стали особым временем для города: экскурсии, фестивали, концерты, парады вышиванок, забеги и художественные ярмарки наполняют Киев жизнью и заново влюбляют его неповторимый дух.

А сколько лет Киеву в этом году? От традиционной даты основания — 482 года — в 2025-м столице исполняется 1543 года.

Символы столицы Украины

Современные символы Киева — герб и флаг — украшены образом святого покровителя города, архангела Михаила, который изображен на синем фоне. Согласно церковной традиции, архистратиг Михаил возглавляет “Небесное воинство” и в период Киевской Руси его часто изображали на военных флагах. В 2002 году статуя Михаила была установлена ​​на Лядских воротах возле Майдана Незалежности, став важным элементом столичной символики.

Официальным гимном Киева считается песня “Як тебе не любити, Києве мій!”, которую в 1962 создали композитор Игорь Шамо и поэт Дмитрий Луценко. Впервые ее исполнил певец Юрий Гуляев в том же году. В этом видео представлена оригинальная аудиозапись песни, совмещенная с архивными кадрами Киева 1960-х годов.

Во время празднования Дня Киева 2015 на Софийской площади около трех тысяч участников установили национальный рекорд за наиболее массовое исполнение гимна города. В этом году масштабные празднования не предусмотрены, однако жители и гости столицы могут посетить разнообразные события в парках, музеях и торговых центрах или же в теплой семейной атмосфере поздравить несокрушимый Киев с его Днем рождения.

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Дата публикации
Количество просмотров
56
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