Володимир Путін / © Associated Press

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Росію дуже потішила заява спецпосланця США Кіта Келлога, що Вашингтон вважає справедливими побоювання Москви щодо розширення НАТО.

Про це повідомив речник російського президента-диктатора Дмитро Пєсков.

Представник Кремля з гордістю наголосив, що ці слова американського посадовця — нібито “результат закритих переговорів РФ і США”.

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За його словами, Москву тішить той факт, що “пояснення” очільника Кремля Володимира Путіна “про неприпустимість розширення НАТО на Схід знаходять розуміння”. Особливо, наголосив Пєсков, у Вашингтоні, який відіграє “посередницьку роль”.

Заява Келлога

В ефірі ABC News Келлог назвав “справедливими” побоювання РФ щодо розширення НАТО на Схід.

“Це справедливе побоювання. Ми неодноразово говорили, що питання приєднання України до НАТО не на порядку денному”, — заявив він.

За його словами, таку позицію поділяють ще щонайменше чотири країни Альянсу.

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“Вони (росіяни — ред.) говорять не лише про Україну. Вони говорять про Грузію. Вони говорять про Молдову. І ми кажемо, добре, комплексно, ви знаєте, ми можемо обговорити припинення розширення НАТО до вашого кордону. Це занепокоєння безпеки для них”, — наголосив Келлог і додав, що рішення з цього приводу має ухвалювати президент США.

Дата публікації 12:00, 30.05.25 Кількість переглядів 11 Новини ТСН 12:00 30 травня. Екстрена заява Келлога! Стрілянина в ромському таборі!