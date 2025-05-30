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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Після погроз РФ на військовому заводі в Сербії прогримів вибух

Вибух на заводі «Крушик» прогримів під час пресування пентриту — потужної вибухової речовини, але, на щастя, минулося без загиблих.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Підприємство "Крушик" у Сербії

Підприємство «Крушик» у Сербії / © krusik.rs

У Сербії в місті Валєво 30 травня стався вибух на державному оборонному підприємстві «Крушик». Є постраждалі.

Про це повідомляє PTC.

Через ранковий вибух на заводі «Крушик» постраждали п’ятеро його працівників, минулося без загиблих.

Як заявили представники підприємства, вибух стався під час пресування пентриту — потужної вибухової речовини.

Один із працівників заводу отримав порізи, ще четверо — скаржаться на шум у вухах. Усіх постраждалих доправили до лікарні Валєво для надання медичної допомоги та перевірки слуху.

Зауважимо, держпідприємство «Крушик» було засноване 1939 року, воно спеціалізується на виробництві оборонної і цивільної техніки та відіграє ключову роль у військово-промисловому комплексі Сербії. Підприємство співпрацює з армією країни, Воєнно-технічним інститутом у Белграді та іншими партнерами у галузі розробки та виробництва озброєнь.

Нагадаємо, напередодні Служба зовнішньої розвідки Росії зчинила скандал, звинувативши Сербію у постачанні Україні боєприпасів виробництва її підприємств. У СЗР назвали це «пострілом у спину» від Белграда та порушенням «нейтралітету».

До слова, у січні в Іспанії стався вибух на німецькому військовому заводі Rheinmetall, внаслідок чого постраждали шестеро людей. Це підприємство є одним із постачальників озброєння Україні.

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