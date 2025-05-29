"Постріл у спину": Росія звинуватила Сербію у "таємному" постачанні боєприпасів Україні

Боєприпаси / © Associated Press

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У Росії здійняли ґвалт через постачання Сербією боєприпасів Україні, назвавши це «пострілом в спину» від Белграда та порушенням «нейтралітету».

Про це йдеться у повідомленні Служби зовнішньої розвідки РФ.

За інформацією російських розвідників, йдеться про «сотні тисяч снарядів» для реактивної артилерії та гаубиць, а також «мільйони патронів» для вогнепальної зброї.

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«Вони мають одне очевидне призначення — вбивати і калічити російських військовослужбовців», — йдеться в заяві.

У Росії стверджують, що продукція найбільших компаній оборонного комплексу Сербії потрапляла до України через Чехію, Польщу, Болгарію, а також держави Африки.

Розвідувальне відомство держави-агресорки не конкретизувало, коли і які саме типи набоїв та снарядів було відправлено Сербією Україні.

Влітку 2024 року видання Financial Times повідомило, що Україна отримала від Сербії через треті країни боєприпасів на суму приблизно 800 млн євро. Президент Сербії Александар Вучич підтвердив цю інформацію, наголосивши, що це є частиною «економічного відродження країни».

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Очільник сербського уряду Мілош Вучевич також виступив проти заборони продажу зброї, яка потрапляє до України в межах військової допомоги.

«Я не хочу перешкоджати компаніям продавати наші боєприпаси до Іспанії, Чехії або США. Виробництво зброї та боєприпасів не є чимось забороненим та аморальним, хоча зброя може використовуватися там, де тривають бойові дії», — зазначив він.

Нагадаємо, президент Сербії Александар Вучич був одним із гостей Путіна на військовому параді у Москві 9 травня.