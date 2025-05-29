Коли Україна перейде на євро: прогноз НБУ

Коли відбудеться перехід на євро в Україні / © Pixabay

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В Україні розглядають можливість перейти на євро у разі вступу до Євросоюзу, але НБУ попереджає, що це — довгий і тривалий процес.

Про це повідомив заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук в інтервʼю Forbes.

«Я думаю, що 10-15 років — це точно не той термін, за який ми встигнемо підготувати себе для того, щоб відповідати всім критеріям, які потрібні для переходу на євро», — сказав економіст.

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За його оцінками, за 10-15 років Україна лише буде оцінювати, наскільки вона готова до переходу і наскільки це потрібно робити.

Заступник голови НБУ нагадав, що чимало країн ЄС досі мають свої власні валюти. Наприклад, Болгарія, Чехія, Данія, Швеція, Угорщина, Польща, Румунія мають свої національні валюти.

«Під час набуття членства в Європейському Союзі ці країни брали на себе зобов’язання в певній перспективі перейти на євро. Єдина країна, наскільки я пам’ятаю, яка не брала подібного зобов’язання — це Данія. Вона змогла виторгувати для себе виняток», — сказав Ніколайчук.

Тому банкір припускає, що у разі вступу до ЄС схоже зобов’язання доведеться брати й Україні.

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«Зрозуміло, що також наші фінансово-економічні зв’язки з країнами єврозони або з країнами блоку євро мають продовжувати суттєво посилюватися. І природно буде, що в певний момент ми маємо змінити валюту — валюту курсоутворювальну — з долара на євро», — сказав він.

Водночас Ніколайчук зауважив, що історично набагато більшу вагу для України мав долар США порівняно з іншими валютами.

Заступник голови НБУ заспокоїв, що питання переходу на євро в короткостроковій перспективі не стоїть. Також він запевнив, що сам перехід, якщо він буде, то не позначиться на діяльності бізнесу або на житті пересічних українців.

Раніше у Мінекономіки розповіли, яким буде курс долара у найближчі три роки.

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