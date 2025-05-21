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ТСН у соціальних мережах

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Долар впав і продовжує втрачати позиції — до чого готуватися (графік)

Індекс долара США сьогодні впав на 0,57%, а від січня 2025 року втратив 8,25% у вартості.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Долар впав і продовжує втрачати позиції — до чого готуватися (графік)

Долар стрімко падає / © Associated Press

Індекс долара США знижується третій день поспіль — 21 травня він опустився до 99,7, найнижчого рівня за останні два тижні. Це сталося на тлі очікування зустрічі міністрів фінансів країн G7, де інвестори сподіваються отримати сигнали, чи буде уряд США миритися з подальшим послабленням долара.

Про це йдеться у матеріалі tradingeconomics.

«Зростають чутки про можливе послаблення долара, особливо після повідомлень про майбутні переговори між Японією, Південною Кореєю та США щодо валютної політики. До цього додаються фінансові проблеми в самих США. Президент Дональд Трамп намагається переконати республіканців у Конгресі підтримати масштабне зниження податків, але поки безуспішно — деякі ключові політики виступають проти законопроєкту», — йдеться у повідомленні.

Індекс долара США знижується третій день поспіль

Індекс долара США знижується третій день поспіль

Ще один удар по долару — зниження кредитного рейтингу США агентством Moody’s до рівня Aa1 (раніше був найвищий — Aaa). Причини — державний борг, який зростає, і дефіцит бюджету.

Долар послабшав відносно багатьох валют, найбільше — щодо японської єни та євро.

Нагадаємо, курс валют на 22 травня свідчить про те, що 1 долар США дорівнює 41,45 грн (-5 коп.).

А фінансові аналітики спрогнозували, що буде з курсом долара найближчими місяцями. НБУ наразі підтримує курс американської валюти на рівні 41,5 грн.

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