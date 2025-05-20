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Що буде з курсом долара у найближчі місяці: прогноз аналітиків
Ситуація з курсом долара залишатиметься досить стабільною.
НБУ наразі підтримує курс долара на рівні 41,5 грн. Девальвація можлива лише наприкінці року. У найближчий час ситуація навряд чи кардинально зміниться.
Про це повідомили в інвесткомпанії ICU.
Аналітики наголошують, що минулого тижня НБУ збільшив інтервенції. Втім, при цьому курс гривні зберігся міцнішим, ніж 41,5 грн за долар.
Щодо готівкового курсу, то він залишався також досить стабільним, в межах 41,2-41,7 грн за долар у системно важливих банках.
Аналітики переконують, що через різке зростання інтервенцій, яке спостерігалося минулого тижня, НБУ прагне забезпечувати хоча б достатню, а то й надмірну пропозицію валюти на ринку, щоб гривня залишалася міцною.
"На нашу думку, НБУ продовжуватиме політику міцної гривні у найближчі місяці, відкладаючи поступове й незначне ослаблення курсу гривні на кінець року, як і торік", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, наразі курс валют в Україні поки відносно стабільний. Головною новиною минулого тижня на валютному ринку стало помітне здешевшання євро — його крос-курс до долара знизився майже на 1% або в середньому на 40 копійок.