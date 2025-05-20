Що буде з курсом долара у найближчі місяці: прогноз аналітиків

Курс валют. / © Associated Press

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НБУ наразі підтримує курс долара на рівні 41,5 грн. Девальвація можлива лише наприкінці року. У найближчий час ситуація навряд чи кардинально зміниться.

Про це повідомили в інвесткомпанії ICU .

Аналітики наголошують, що минулого тижня НБУ збільшив інтервенції. Втім, при цьому курс гривні зберігся міцнішим, ніж 41,5 грн за долар.

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Щодо готівкового курсу, то він залишався також досить стабільним, в межах 41,2-41,7 грн за долар у системно важливих банках.

Аналітики переконують, що через різке зростання інтервенцій, яке спостерігалося минулого тижня, НБУ прагне забезпечувати хоча б достатню, а то й надмірну пропозицію валюти на ринку, щоб гривня залишалася міцною.

"На нашу думку, НБУ продовжуватиме політику міцної гривні у найближчі місяці, відкладаючи поступове й незначне ослаблення курсу гривні на кінець року, як і торік", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, наразі курс валют в Україні поки відносно стабільний. Головною новиною минулого тижня на валютному ринку стало помітне здешевшання євро — його крос-курс до долара знизився майже на 1% або в середньому на 40 копійок.

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