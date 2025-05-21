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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
181
Час на прочитання
2 хв

День ангела 21 травня: кого та як вітати з іменинами

21 травня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 21 травня, день ангела

Який сьогодні, 21 травня, день ангела / © Pixabay

Хто святкує день ангела 21 травня

21 травня 2025 року привітайте з іменинами Костянтина, Михайла, Олену.

Костянтин — латинське походження, означає “постійний”. В дитинстві надійний, тихий. В дорослому віці стає цілеспрямованим, дружелюбним.

Михайло — давньоєврейське ім’я, перекладається як “хто як Бог”. В дитинстві активний, вихований. В дорослому віці стає працьовитим, хоче отримати визнання у суспільстві.

Олена — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “вогняна”. В дитинстві відрізняється особливо потужною харизмою. В дорослому віці стає емоційною, відкрито висловлює свої почуття.

День ангела 21 травня — душевні привітання в прозі

День ангела 21 травня — душевні привітання в прозі / © Pixabay

День ангела 21 травня — душевні привітання в прозі / © Pixabay

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе від усього злого, дарує сили на добрі справи, надихає на звершення й підтримує в усіх життєвих дорогах. Міцного здоров’я, гармонії в душі та щоденного відчуття Божої любові!

***

З Днем ангела, дорогий (а) [ім’я]! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, дарує тобі світло, спокій і впевненість у завтрашньому дні. Бажаю тобі тепла в серці, вірних друзів і незгасного внутрішнього світла!

***

Зі святом тебе — з Днем ангела! Хай щодня трапляються приємні несподіванки, а твій ангел-охоронець лагідно шепоче правильні рішення, захищає від негараздів і додає натхнення до всього, що ти робиш!

***

З Днем ангела! У кожного з нас є невидима підтримка — твій ангел-охоронець. Нехай він зміцнює тебе в труднощах, захищає в небезпеці й веде шляхом віри, миру та любові. Нехай у серці панує спокій, а в житті — добробут і гармонія!

***

Сьогодні — особливий день, бо це день твого небесного заступника. Бажаю, щоб твоя душа завжди була у злагоді з небом, щоб серце відчувало благословення кожної миті. Нехай добро, що ти несеш у світ, повертається до тебе сторицею!

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Дата публікації
Кількість переглядів
181
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