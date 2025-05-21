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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
38
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1 хв

Прогноз погоди в Україні 21 травня: де дощитиме

Над Україною формується поле підвищеного тиску, що принесе сонячну погоду та послабить хмарність 21 травня.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Дощ

Дощ / © Unsplash

Погода в Україні 21 травня буде менш хмарною та переважно без опадів. Дощі ймовірні лише на сході та частково півдні країни.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Над територією України 21 травня формуватиметься поле підвищеного тиску. Через це буде менше хмарності, тож сонце вдень пори грітиме щедріше. Очікується мінлива хмарність.

Короткочасні дощі вдень прогнозуються у східних, Дніпропетровській та місцями Запорізькій областях. На решті території України без опадів.

Вітер західний, 5-10 м/с. Денна температура повітря буде на рівні +19+24 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 21 травня / © Укргідрометцентр

Прогноз погоди в Україні на 21 травня / © Укргідрометцентр

Нагадаємо, за прогнозом синоптикині Наталки Діденко, 22-23 травня у більшості областей України температура повітря становитиме +20+25 градусів. Лише на заході 23 травня очікується до +15+20 градусів.

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Дата публікації
Кількість переглядів
38
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