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Прогноз погоди в Україні 21 травня: де дощитиме
Над Україною формується поле підвищеного тиску, що принесе сонячну погоду та послабить хмарність 21 травня.
Погода в Україні 21 травня буде менш хмарною та переважно без опадів. Дощі ймовірні лише на сході та частково півдні країни.
Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.
Над територією України 21 травня формуватиметься поле підвищеного тиску. Через це буде менше хмарності, тож сонце вдень пори грітиме щедріше. Очікується мінлива хмарність.
Короткочасні дощі вдень прогнозуються у східних, Дніпропетровській та місцями Запорізькій областях. На решті території України без опадів.
Вітер західний, 5-10 м/с. Денна температура повітря буде на рівні +19+24 градусів.
Нагадаємо, за прогнозом синоптикині Наталки Діденко, 22-23 травня у більшості областей України температура повітря становитиме +20+25 градусів. Лише на заході 23 травня очікується до +15+20 градусів.