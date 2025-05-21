Прогноз погоды в Украине 21 мая: где будет идти дождь

Дождь / © Unsplash

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Погода в Украине 21 мая будет менее облачной и преимущественно без осадков. Дожди вероятны лишь на востоке и частично юге страны.

Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

Над территорией Украины 21 мая будет формироваться поле повышенного давления. Из-за этого будет меньше облачности, поэтому солнце днем будет греть щедрее. Ожидается переменная облачность.

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Кратковременные дожди днем прогнозируются в восточных, Днепропетровской и местами Запорожской областях. На остальной территории Украины без осадков.

Ветер западный, 5-10 м/с. Дневная температура воздуха будет на уровне +19+24 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 21 мая / © Укргидрометцентр

Напомним, по прогнозу синоптика Наталки Диденко, 22-23 мая в большинстве областей Украины температура воздуха составит +20+25 градусов. Только на западе 23 мая ожидается до +15+20 градусов.