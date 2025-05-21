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Прогноз погоды в Украине 21 мая: где будет идти дождь
Над Украиной формируется поле повышенного давления, что принесет солнечную погоду и ослабит облачность 21 мая.
Погода в Украине 21 мая будет менее облачной и преимущественно без осадков. Дожди вероятны лишь на востоке и частично юге страны.
Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.
Над территорией Украины 21 мая будет формироваться поле повышенного давления. Из-за этого будет меньше облачности, поэтому солнце днем будет греть щедрее. Ожидается переменная облачность.
Кратковременные дожди днем прогнозируются в восточных, Днепропетровской и местами Запорожской областях. На остальной территории Украины без осадков.
Ветер западный, 5-10 м/с. Дневная температура воздуха будет на уровне +19+24 градусов.
Напомним, по прогнозу синоптика Наталки Диденко, 22-23 мая в большинстве областей Украины температура воздуха составит +20+25 градусов. Только на западе 23 мая ожидается до +15+20 градусов.