Курс валют на 21 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый

НБУ установил курс валют на 21 мая. / © УНИАН

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Национальный банк установил официальный курс валют на среду, 21 мая. Доллар потерял 9 коп. Евро уменьшилось на 20 коп. Между тем, стоимость злотого выросла на 1 коп.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США - 41,48 (-9 коп.)

Курс евро

1 евро - 46,65 (-20 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 10,98 (+1 коп.)

Напомним, банкир Тарас Лесовой сообщил, что будет с курсом доллара в течение этой недели – 19-25 мая. Да, ситуация на валютном рынке должна быть без особых сюрпризов.

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Между тем, аналитики инвесткомпании ICU оценили, что будет с курсом доллара в ближайшие месяцы. Отмечается, что Нацбанк поддерживает курс доллара. на уровне 41,5 грн.

Дата публикации 16:05, 07.04.25 Количество просмотров 225 Бум на работу для пенсионеров - топ вакансий для тех, кому за 60