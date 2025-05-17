Виплати на третю дитину 2025: сума та як отримати при народженні

При народженні дитини один із батьків має право на отримання таких коштів / © pixabay.com

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Соціальна виплата на дітей — грошова допомога, яку отримують батьки чи опікуни після народження малюка. В Україні її розмір визначається залежно від прожиткового мінімуму.

Соціальна допомога після народження дитини 2025 року становить 41 280 грн. Вказана сума не залежить від того, яка дитина за черговістю — перша, друга, третя тощо.

Одразу виплачується сума в розмірі 10 320 грн, а протягом наступних 36 місяців один з батьків отримує 860 грн на місяць.

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Як отримати виплати на третю дитину 2025 року через «Дію»

Зареєструватися на отримання грошової допомоги можна онлайн через портал «Дія».

Покрокова інструкція:

зайдіть на портал «Дія», авторизуйтесь та оберіть розділ «єМалятко»

введіть дату народження дитини та її місце народження

заповніть інформацію про батьків, внесіть паспортні дані

вкажіть номер медвисновку, який приходить на телефон матері (номер також є в довідці пологового будинку) після народження дитини

оберіть бажану послугу Призначення допомоги при народженні дитини, вкажіть, хто з батьків отримуватиме кошти (мама чи тато)

оберіть спосіб отримання грошової допомоги (у відділенні пошти чи на картку)

введіть дані для перерахунку грошей — номер відділення пошти чи реквізити картки

Грошові соціальні виплати на дитину 2025 року можуть припинити виплачувати в таких випадках:

припинення опіки або звільнення опікуна від його повноважень

позбавлення отримувача допомоги батьківських прав

нецільове використання соціальної допомоги, що призвело до незабезпечення отримувачем належних умов для утримання та виховання дитини

Нагадаємо, під час війни українці можуть отримати різні види фінансової допомоги. ТСН.ua підготував перелік усіх грошових виплат.