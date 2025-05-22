День ангела 22 травня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 22 травня, день ангела / © unsplash.com

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Хто святкує день ангела 22 травня

22 травня 2025 року привітайте з іменинами Василіска.

Василіск — давньогрецьке походження, означає “маленький цар”. В дитинстві вихований, позитивний. В дорослому віці стає енергійним, працьовитим, цілеспрямованим.

День ангела 22 травня — душевні привітання в прозі

День ангела 22 травня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій охоронний янгол завжди оберігає тебе від усіх негараздів, дарує спокій у серці та наповнює кожен день світлом, добробутом і натхненням.

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У цей особливий день хочу побажати тобі невтомної підтримки твого ангела-хранителя. Нехай він веде тебе по життю шляхом щастя, радості і гармонії, допомагає здійснювати найзаповітніші мрії.

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З днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди стоїть поруч, оберігає від біди, наповнює душу теплом і вірою, дає сили долати будь-які труднощі і зустрічати світ з посмішкою.

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Від щирого серця вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-хранитель завжди був твоїм найнадійнішим другом, підтримкою у складних моментах і провідником до світлого майбутнього.

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З днем ангела! Нехай твій покровитель завжди пильнує за тобою, надихає на добрі справи і наповнює твоє життя любов’ю, миром і благословенням у кожному дні.

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