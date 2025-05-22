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День ангела 22 мая: кого и как поздравлять с именинами
22 мая 2025 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.
Кто празднует день ангела 22 мая
22 мая 2025 года поздравьте с именинами Василиска.
Василиск — древнегреческое происхождение, означает “маленький царь”. В детстве воспитан, позитивен. Во взрослом возрасте становится энергичным, трудолюбивым, целеустремленным.
День ангела 22 мая — душевные поздравления в прозе
Поздравляю тебя с днем ангела! Пусть твой охранный ангел всегда оберегает тебя от всех невзгод, дарит покой в сердце и наполняет каждый день светом, благополучием и вдохновением.
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В этот особый день хочу пожелать тебе неутомимой поддержки твоего ангела-хранителя. Пусть он ведет тебя по жизни путем счастья, радости и гармонии.
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С днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда стоит рядом, оберегает от беды, наполняет душу теплом и верой, дает силы преодолевать какие-либо трудности и встречать мир с улыбкой.
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От всего сердца поздравляю с днем ангела! Желаю, чтобы твой ангел-хранитель всегда был твоим самым надежным другом, поддержкой в сложных моментах и проводником к светлому будущему.
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С днем ангела! Пусть твой покровитель всегда следит за тобой, вдохновляет на добрые дела и наполняет твою жизнь любовью, миром и благословением в каждом дне.