День ангела 22 мая: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 22 мая, день ангела / © unsplash.com

Реклама

Кто празднует день ангела 22 мая

22 мая 2025 года поздравьте с именинами Василиска.

Василиск — древнегреческое происхождение, означает “маленький царь”. В детстве воспитан, позитивен. Во взрослом возрасте становится энергичным, трудолюбивым, целеустремленным.

День ангела 22 мая — душевные поздравления в прозе

День ангела 22 мая — душевные поздравления в прозе / © unsplash.com

Поздравляю тебя с днем ангела! Пусть твой охранный ангел всегда оберегает тебя от всех невзгод, дарит покой в сердце и наполняет каждый день светом, благополучием и вдохновением.

Реклама

***

В этот особый день хочу пожелать тебе неутомимой поддержки твоего ангела-хранителя. Пусть он ведет тебя по жизни путем счастья, радости и гармонии.

***

С днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда стоит рядом, оберегает от беды, наполняет душу теплом и верой, дает силы преодолевать какие-либо трудности и встречать мир с улыбкой.

Реклама

***

От всего сердца поздравляю с днем ангела! Желаю, чтобы твой ангел-хранитель всегда был твоим самым надежным другом, поддержкой в сложных моментах и проводником к светлому будущему.

***

С днем ангела! Пусть твой покровитель всегда следит за тобой, вдохновляет на добрые дела и наполняет твою жизнь любовью, миром и благословением в каждом дне.

Реклама