Як позбутися слимаків на городі: натуральні пастки без хімії

Натуральні пастки від слимаків / © Pixabay

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Попри велику кількість хімічних препаратів проти слимаків, дедалі більше садівників надають перевагу екологічно безпечним і природним рішенням. Одним із найефективніших і доступних методів є встановлення саморобних пасток, які можна легко виготовити з підручних матеріалів.

Чому варто обрати пастки

Використання пасток — це ефективна стратегія, що дає змогу зібрати слимаків у локалізованих точках, не чекаючи, поки шкідники знищать урожай. Такий метод особливо доречний на невеликих ділянках, адже він не потребує оброблення всього городу й не загрожує здоров’ю домашніх тварин, на відміну від хімічних засобів. До того ж результат помітний уже після першої ночі — ви одразу побачите, наскільки зменшилася активність шкідників.

Найдієвіші пастки проти слимаків

Пастка з пивом — перевірений часом метод.

Знадобиться:

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Невелика пластикова ємність (баночка або стакан);

Темне пиво або ароматне світле.

Як зробити: Вкопайте посудину в землю так, щоб її край був на рівні ґрунту. Налийте всередину пиво приблизно на половину. Розміщуйте пастку ближче до вечора поблизу уражених грядок. Слимаки чутливо реагують на запах бродіння — вони прямують до пастки, падають у рідину та гинуть. Вранці слід спорожнити ємність і, за потреби, оновити приманку.

Альтернатива без алкоголю: кефір або кисле молоко.

Знадобиться:

Глибока пластикова кришка;

2–3 столові ложки кислого молока або кефіру.

Як зробити: Налийте продукт у кришку й поставте її просто на землю поруч із рослинами. Заглиблювати не обов’язково — принада спрацює й на поверхні. Скисле молоко має схожий ефект, як пиво, — воно приваблює слимаків своїм запахом і змушує їх повзти до джерела.

Фруктово-овочеві пастки: яблуко або сира картопля.

Знадобиться:

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Половинка яблука або розрізана вздовж картоплина;

Миска, дощечка або лист лопуха для накриття.

Як зробити: Покладіть шматки овочів або фруктів зрізом донизу на грядку. Зверху накрийте будь-яким предметом, що створить вологу тінь — мискою, дощечкою чи великим листям. За ніч слимаки зберуться під укриттям, приваблені запахом. Вранці їх можна легко зібрати вручну.

Прості укриття: вологий картон або мішковина.

Знадобиться:

Відрізки картону чи шматки мішковини;

Місце між грядками.

Як зробити: Змочіть матеріал водою й розкладіть у затінку на ділянці. Слимаки охоче ховаються в прохолодних, вологих умовах, і вже за кілька годин ви зможете знайти під укриттям їхні скупчення.

Ароматна пастка з кавовою гущею та дріжджами.

Знадобиться:

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2 ст. л. кавової гущі;

1 ч. л. сухих дріжджів;

100 мл теплої води;

Маленька баночка.

Як зробити: Змішайте всі інгредієнти, залиште настоятись на пів години. Потім вилийте суміш у невелику ємність і заглибте її в землю поряд із рослинами. Суміш приваблює слимаків запахом бродіння — вони сповзаються до пастки, де гинуть або скупчуються для подальшого збирання.