ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
114
Час на прочитання
2 хв

Як позбутися слимаків на городі: натуральні пастки без хімії

Слимаки — справжнє лихо для сучасних городників, яке перетворилося на одну з найсерйозніших загроз урожаю у XXI столітті. Вони особливо активні під час дощової погоди та можуть за лічені години знищити молоді листки розсади, капусти, салату, полуниці й багатьох інших культур.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Натуральні пастки від слимаків

Натуральні пастки від слимаків / © Pixabay

Попри велику кількість хімічних препаратів проти слимаків, дедалі більше садівників надають перевагу екологічно безпечним і природним рішенням. Одним із найефективніших і доступних методів є встановлення саморобних пасток, які можна легко виготовити з підручних матеріалів.

Чому варто обрати пастки

Використання пасток — це ефективна стратегія, що дає змогу зібрати слимаків у локалізованих точках, не чекаючи, поки шкідники знищать урожай. Такий метод особливо доречний на невеликих ділянках, адже він не потребує оброблення всього городу й не загрожує здоров’ю домашніх тварин, на відміну від хімічних засобів. До того ж результат помітний уже після першої ночі — ви одразу побачите, наскільки зменшилася активність шкідників.

Найдієвіші пастки проти слимаків

  1. Пастка з пивом — перевірений часом метод.

Знадобиться:

  • Невелика пластикова ємність (баночка або стакан);

  • Темне пиво або ароматне світле.

Як зробити: Вкопайте посудину в землю так, щоб її край був на рівні ґрунту. Налийте всередину пиво приблизно на половину. Розміщуйте пастку ближче до вечора поблизу уражених грядок. Слимаки чутливо реагують на запах бродіння — вони прямують до пастки, падають у рідину та гинуть. Вранці слід спорожнити ємність і, за потреби, оновити приманку.

  1. Альтернатива без алкоголю: кефір або кисле молоко.

Знадобиться:

  • Глибока пластикова кришка;

  • 2–3 столові ложки кислого молока або кефіру.

Як зробити: Налийте продукт у кришку й поставте її просто на землю поруч із рослинами. Заглиблювати не обов’язково — принада спрацює й на поверхні. Скисле молоко має схожий ефект, як пиво, — воно приваблює слимаків своїм запахом і змушує їх повзти до джерела.

  1. Фруктово-овочеві пастки: яблуко або сира картопля.

Знадобиться:

  • Половинка яблука або розрізана вздовж картоплина;

  • Миска, дощечка або лист лопуха для накриття.

Як зробити: Покладіть шматки овочів або фруктів зрізом донизу на грядку. Зверху накрийте будь-яким предметом, що створить вологу тінь — мискою, дощечкою чи великим листям. За ніч слимаки зберуться під укриттям, приваблені запахом. Вранці їх можна легко зібрати вручну.

  1. Прості укриття: вологий картон або мішковина.

Знадобиться:

  • Відрізки картону чи шматки мішковини;

  • Місце між грядками.

Як зробити: Змочіть матеріал водою й розкладіть у затінку на ділянці. Слимаки охоче ховаються в прохолодних, вологих умовах, і вже за кілька годин ви зможете знайти під укриттям їхні скупчення.

  1. Ароматна пастка з кавовою гущею та дріжджами.

Знадобиться:

  • 2 ст. л. кавової гущі;

  • 1 ч. л. сухих дріжджів;

  • 100 мл теплої води;

  • Маленька баночка.

Як зробити: Змішайте всі інгредієнти, залиште настоятись на пів години. Потім вилийте суміш у невелику ємність і заглибте її в землю поряд із рослинами. Суміш приваблює слимаків запахом бродіння — вони сповзаються до пастки, де гинуть або скупчуються для подальшого збирання.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie