Когда Украина перейдет на евро: прогноз НБУ

Когда произойдет переход на евро в Украине / © Pixabay

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В Украине рассматривают возможность перейти на евро в случае вступления в Евросоюз, но НБУ предупреждает, что это — долгий и длительный процесс.

Об этом сообщил заместитель главы Национального банка Украины Сергей Николайчук в интервью Forbes.

«Я думаю, что 10-15 лет — это точно не тот срок, за который мы успеем подготовить себя для того, чтобы отвечать всем критериям, которые нужны для перехода на евро», — сказал экономист.

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По его оценкам, через 10-15 лет Украина только будет оценивать, насколько она готова к переходу и насколько это нужно делать.

Замглавы НБУ напомнил, что многие страны ЕС до сих пор имеют свои собственные валюты. К примеру, Болгария, Чехия, Дания, Швеция, Венгрия, Польша, Румыния имеют свои национальные валюты.

«При обретении членства в Европейском Союзе эти страны брали на себя обязательство в определенной перспективе перейти на евро. Единственная страна, насколько я помню, которая не принимала подобное обязательство, — это Дания. Она смогла выторговать для себя исключение», — сказал Николайчук.

Поэтому банкир предполагает, что в случае вступления в ЕС подобное обязательство придется брать и Украине.

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«Понятно, что также наши финансово-экономические связи со странами еврозоны или со странами блока евро должны продолжать существенно усиливаться. И естественно будет, что в определенный момент мы должны изменить валюту — курсообразующую валюту — с доллара на евро», — сказал он.

При этом Николайчук отметил, что исторически гораздо больший вес для Украины имел доллар США по сравнению с другими валютами.

Замглавы НБУ успокоил, что вопрос перехода на евро в краткосрочной перспективе не стоит. Также он заверил, что сам переход, если он будет, то не скажется на деятельности бизнеса и на жизни простых украинцев.

Ранее в Минэкономики рассказали, каким будет курс доллара в ближайшие три года.

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