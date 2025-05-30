- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 556
- Час на прочитання
- 2 хв
Сергій Бабкін показався у напівпритомному стані й ошелешив вживанням наркотику: "Немає тіла"
Артист шокував фанів своїми сеансами з шаманом і нарвався на шквал критики.
Український музикант Сергій Бабкін здивував несподіваною заявою про свої вподобання.
За словами артиста, він разом з дружиною Сніжаною часто відвідують і проводять специфічні церемонії. Так, у фотоблогу Бабкін опублікував фрагмент свого спілкування з нібито шаманом і лікарем-психіатром, який вводить його у напівпритомний стан. Зокрема, чоловік для цього використовує отруту жаби виду Bufo alvarius, яка містить потужну психоактивну речовину – одну з найсильніших психоделіків у світі, заборонену в багатьох країнах.
До слова, на шокувальних кадрах помітно, як музикант втрачає свідомість і починає марити у напівпритомному стані певний час, роблячи мимовільні рухи кінцівками. Після цього прокидається та ніби не усвідомлює реальність. Ба більше, Сергій стверджує, що такі сеанси він з дружиною та "шаманом" проводить і для інших людей.
"Вже два з половиною роки ми зі Сніжаною та одним із лікарів, який згодом став сертифікованим шаманом, проводимо для людей церемонії з рослинами сили. За цей час наші церемонії пройшли близько ста людей. Це надпотужний досвід із екстрактом секрету жаби. Людина вдихає речовину і на 15 хвилин повністю втрачає свідомість. Немає тіла, немає его, немає часу й простору. Трансформація на всіх рівнях — фізичному, ментальному й духовному", - видав артист.
До слова, реакція шанувальників була очевидною. У Мережі різко розкритикували Сергія за публічне висвітлення такого контенту й засипали негативними коментарями.
Перекладаю на нашу мову – прийняв наркотичний засіб, зловив "приход", а там вже в кожного свій зв'язок
Рослини сили – це такі, що викликають галюцинації?
Бабкін заблукав
Та ну, ви просто наркомани. Спочатку піарили мікродозинг мухоморів, тепер секрет жаби
Нагадаємо, нещодавно дружина ведучого Володимира Остапчука розповіла шокувальні подробиці свого стану після пологів і які проблеми виникли.