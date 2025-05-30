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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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512
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Софія Ротару з родиною привітала онуку-красуню з 24-річчям і показала її небачені фото

Модель отримує вітання від зіркових родичів.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Софія Ротару з родиною

Софія Ротару з родиною / © instagram.com/iamsofiaeve

Українська співачка Софія Ротару 30 травня привітала свою онуку Соню Євдокименко з днем народження. Моделі виповнилося 24 роки.

У своєму Instagram артистка поділилася чорно-білим архівним фото рідної людини та лаконічно підписала: "З днем народження".

Соня Євдокименко святкує день народження

Соня Євдокименко святкує день народження

Соня Євдокименко — донька сина Ротару Руслана Євдокименка та Світлани. Незважаючи на публічність, у родині Ротару нечасто публікують особисті кадри онуки. Та у такий особливий день батьки дівчини зробили виключення.

Батько, Руслан Євдокименко, розмістив архівне фото з дочкою, де ніжно обіймає її. До знімка він додав щирі привітання. Мама, Світлана Євдокименко, також звернулася до доньки в соцмережах зі словами: "Донечко, з днем народження! Нехай з тобою назавжди лишаються доброта, розум, краса і благородний юності блиск. В очах нехай сяє радощів гордий вогонь".

Соня Євдокименко святкує день народження

Соня Євдокименко святкує день народження

Соня Євдокименко святкує день народження

Соня Євдокименко святкує день народження

До слова, Соня Євдокименко давно живе за кордоном і будує кар'єру моделі, інфлюенсерки та бізнесвумен.

Нагадаємо, у цей день 30 травня співачка Анастасія Приходько також повідомила про особливе свято її доньки Нани. Зірка показала фото підрослої дівчини на шкільній лінійці.

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