Софія Ротару з родиною привітала онуку-красуню з 24-річчям і показала її небачені фото

Софія Ротару з родиною / © instagram.com/iamsofiaeve

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Українська співачка Софія Ротару 30 травня привітала свою онуку Соню Євдокименко з днем народження. Моделі виповнилося 24 роки.

У своєму Instagram артистка поділилася чорно-білим архівним фото рідної людини та лаконічно підписала: "З днем народження".

Соня Євдокименко святкує день народження

Соня Євдокименко — донька сина Ротару Руслана Євдокименка та Світлани. Незважаючи на публічність, у родині Ротару нечасто публікують особисті кадри онуки. Та у такий особливий день батьки дівчини зробили виключення.

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Батько, Руслан Євдокименко, розмістив архівне фото з дочкою, де ніжно обіймає її. До знімка він додав щирі привітання. Мама, Світлана Євдокименко, також звернулася до доньки в соцмережах зі словами: "Донечко, з днем народження! Нехай з тобою назавжди лишаються доброта, розум, краса і благородний юності блиск. В очах нехай сяє радощів гордий вогонь".

Соня Євдокименко святкує день народження

Соня Євдокименко святкує день народження

До слова, Соня Євдокименко давно живе за кордоном і будує кар'єру моделі, інфлюенсерки та бізнесвумен.

Нагадаємо, у цей день 30 травня співачка Анастасія Приходько також повідомила про особливе свято її доньки Нани. Зірка показала фото підрослої дівчини на шкільній лінійці.