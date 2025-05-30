После угроз РФ на военном заводе в Сербии прогремел взрыв

Предприятие «Крушик» в Сербии

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В Сербии в городе Валево 30 мая произошел взрыв на государственном оборонном предприятии «Крушик». Есть пострадавшие.

Об этом сообщает PTC.

Из-за утреннего взрыва на заводе «Крушик» пострадали пятеро его работников, обошлось без погибших.

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Как заявили представители предприятия, взрыв произошел во время прессования пентрита — мощного взрывчатого вещества.

Один из работников завода получил порезы, еще четверо — жалуются на шум в ушах. Всех пострадавших доставили в больницу Валево для оказания медицинской помощи и проверки слуха.

Заметим, госпредприятие «Крушик» было основано в 1939 году, оно специализируется на производстве оборонной и гражданской техники и играет ключевую роль в военно-промышленном комплексе Сербии. Предприятие сотрудничает с армией страны, Военно-техническим институтом в Белграде и другими партнерами в области разработки и производства вооружений.

Напомним, накануне Служба внешней разведки России подняла скандал, обвинив Сербию в поставках Украине боеприпасов производства ее предприятий. В СВР назвали это «выстрелом в спину» от Белграда и нарушением «нейтралитета».

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К слову, в январе в Испании произошел взрыв на немецком военном заводе Rheinmetall, в результате чего пострадали шесть человек. Это предприятие является одним из поставщиков вооружения Украине.