Взрыв на химзаводе в Китае: есть погибшие и пропавшие без вести

Химический завод в Китае после взрыва / © Getty Images

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Из-за взрыва на химическом заводе в китайской провинции Шаньдун погибли по меньшей мере пять человек, еще 19 получили ранения. Кроме того, шесть человек считаются пропавшими без вести.

Об этом пишет Reuters.

Взрыв сотряс часть химического завода компании Shandong Youdao Chemical в городе Вэйфан. Сейчас известно о пяти погибших, 19 раненых и шести пропавших без вести. На проверенных журналистами видео из соцсетей видны клубы оранжевого и черного дыма, поднимающиеся в небо.

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По сообщению экстренной службы Китая, на место происшествия было направлено более 200 спасателей.

Карта Baidu Maps показывает, что рядом с заводом Youdao расположены другие производственные предприятия, в частности текстильная фабрика, машиностроительная компания и производитель промышленных лакокрасочных материалов.

Бюро экологического контроля города Вейфан направило работников для проведения проверок на месте взрыва, но пока результаты еще не обнародованы. Бюро посоветовало жителям близлежащих районов носить защитные маски.

Напомним, взрыв на химическом заводе Shandong Youdao Chemical в Китае прогремел 27 мая. Очевидцы публиковали видео с места инцидента. Эта компания разрабатывает, производит и продает технологии для пестицидов, фармацевтических препаратов и связанных с ними тонких химических промежуточных продуктов.

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К слову, это не первый взрыв на китайском химзаводе за последние годы. Так, в 2023 году один из таких взрывов случился в юго-восточной провинции Цзянси, еще один — в 2024 году в северо-западном регионе Нинся.