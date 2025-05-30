Лимонний чизкейк: рецепт оригінального десерту / © Associated Press

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Це більше, ніж торт. Це — вишуканий, легкий, але насичений десерт, який однаково доречний і на родинному святі, і на романтичному вечорі. Про його рецепт розповіли на сторінці Baked by Laora.

Інгредієнти

Для основи з печива

солодке печиво — 400 г

вершкове масло (розтоплене) — 120 г

Для сирної начинки чизкейка

вершковий сир — 600 г

сметана чи крем-фреш — 160 г

цукор — 180 г

яйця — 3 шт.

цедра лимона — 1/3 шт.

сік лимона — ½ шт.

Для лимонного курда (густий цитрусовий крем)

свіжий лимонний сік — 125 мл

яйця — 3 шт.

цукор — 100–125 г

вершкове масло — 70 г

Для крему з маскарпоне для оздоблення

маскарпоне — 250 г

жирні вершки — 100 мл

цукрова пудра — 50 г

Приготування

Основа з печива

Подрібніть печиво у блендері до стану крихти. Змішайте з розтопленим маслом до стану вологого піску. Викладіть суміш до роз’ємної форми, притисніть до дна та бортиків. Випікайте в попередньо розігрітій до 200°C духовці близько 8 хв. Дайте основі трохи охолонути перед додаванням начинки.

Сирна начинка для чизкейка

У великій мисці змішайте вершковий сир зі сметаною — вручну чи міксером на низькій швидкості, щоб уникнути появи зайвого повітря. Додайте цукор, лимонний сік і цедру, збийте до однорідності. По одному вмішуйте яйця, збивайте до зникнення грудочок, але не надмірно. Перелийте масу на охолоджену основу. Розігрійте духовку до 160°C. Поставте форму з чизкейком на решітку, а на нижній рівень — форму з гарячою водою (водяна баня допомагає уникнути тріщин). Випікайте 45–60 хв, поки центр чизкейка злегка тремтітиме під час струшування. Вимкніть духовку, прочиніть дверцята та дайте чизкейку повільно охолонути 10–20 хв. Потім охолодіть до кімнатної температури та поставте на ніч до холодильника.

Лимонний курд (густий цитрусовий крем)

У невеликій каструлі змішайте лимонний сік, яйця та цукор. Готуйте на повільному вогні, постійно помішуючи, поки маса не загусне (близько 7–10 хв). Зніміть з вогню, додайте вершкове масло, перемішайте до однорідності. Перелийте до миски, накрийте плівкою «в контакт» та залиште остигати.

Крем з маскарпоне для оздоблення

У мисці збийте маскарпоне з цукровою пудрою. Додайте холодні вершки та збивайте ще 1–2 хв, поки маса не стане густою і кремоподібною.

Фінальний штрих

Дістаньте охолоджений чизкейк із холодильника. Нанесіть рівномірний шар крему з маскарпоне. Зверху ложкою викладіть лимонний курд, можна зробити візерунки чи залишити, як дзеркальну глазур. За бажанням прикрасьте цедрою, лимонними скибочками чи м’ятою.

Лимонний чизкейк — це поєднання ніжної кислинки та вершкової солодкості. Ідеальний варіант для тих, хто хоче щось свіже, легке, але дуже ефектне.