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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Під час роботи метро у Києві один вагон забрали в депо — що сталося

У столичній підземці розповіли про фарбу на стінах, що не відмивається.

Автор публікації
Фото автора: Олександр Марущак Олександр Марущак
Сліди вандалів у метро Києв

Підлітки розмалювали вагон метро у Києві

У Київському метро активізувалися вандали, які розмальовують їдкою фарбою стіни вагонів. Як повідомляють пасажири, останній інцидент трапився на зеленій гілці підземки.

За словами очевидців, на станцію «Бориспільська» прибув потяг з «Червоного хутору», а в вагоні сильно смерділо фарбою. Там помітили малолітніх «художників», які обмалювали фарбою стіни і перейшли у наступний вагон, де продовжили «малювання».

Що кажуть у метрополітені?

У Київському метрополітені підтверджують, що факт вандалізму стався на вихідних, у вагоні, на зеленій гілці підземки.

«Цей випадок був зафіксований 1 червня. Ввечері наші працівники помітили на станції «Видубичі» обмальований вагон. Його одразу зняли з лінії та відправили у депо. Такі недоліки можна прибрати лише там і не завжди працівникам вдається відмити написи зроблені маркерами», — розповіли ТСН.ua в пресслужбі Київського метрополітену.

Фарба, яка не відмивається

У підземці підкреслюють, що зараз вагони метро вандали розмальовують особливою фарбою, яку практично неможливо відмити — дуже важко виводиться. Прибиральники витрачають на відмивання каракуль по декілька годин.

«Останні написи були нанесені балончиками з фарбою. Відмити її нашим працівникам не вдалося. Тому фахівці будуть зафарбовувати «малюнки» в колір стін вагону», — кажуть у підземці.

Простіше замінити пластик в вагоні

Там додають, що для відмивання фарби у депо використовують сильний розчинник, але не завжди «малюнки» вдається відмити. Через це співробітникам підземки доводиться замінювати елементи пластику у вагонах.

«Якщо пасажири бачать подібну поведінку підлітків або вже розмальовані стіни, потрібно інформувати про це машиніста через пристрій «машиніст-пасажир» або передати цю інформацію працівникам поліції, які мають поспілкуватися з такими пасажирами», — інформують у підземці.

До речі, за статистикою Київського метрополітену, найбільше страждає від надписів «художників» саме зелена гілка метро.

Що кажуть в поліції?

У поліції Києва ТСН.ua повідомили, що подія, по факту вандалізму у вагоні метро на зеленій гілці, зареєстрована. Правоохоронцями проводиться перевірка.

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