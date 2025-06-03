Удар по Сумах: як РФ намагається маніпулювати обстрілом

Атака на Суми / © Володимир Зеленський

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Після ракетної атаки на Суми російські пропагандисти активно поширюють неправдиву інформацію у своїх Telegram-каналах.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

За даними ЦПД, ворог намагається перекрутити факти, щоб зняти із себе відповідальність за воєнний злочин.

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Зокрема, в російських повідомленнях фігурують заяви про те, що буцімто внаслідок удару було знищено «групу високопоставлених офіцерів ЗСУ» або ж, що це були «наслідки роботи української ППО», а не удар армії РФ.

Також фейкові наративи стверджують, нібито обстріл був спрямований по «об’єкту СБУ», яка перед тим провела спецоперацію «Павутина», або по «навчальному закладу для українських військових».

У ЦПД зазначають, що такі інформаційні вкиди є стандартною тактикою Кремля — вона використовується для виправдання атак по цивільній інфраструктурі.

Нагадаємо, 3 червня вранці окупаційні війська РФ завдали удару з реактивної системи залпового вогню по центру Сум. Унаслідок атаки постраждало близько 20 осіб, серед них — щонайменше четверо дітей. Зафіксовано щонайменше п’ять прямих влучань, внаслідок яких загинули щонайменше троє людей. Пошкоджено лікарню, житлові будинки та цивільний автотранспорт.

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