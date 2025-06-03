Удар по Суммах: как Россия пытается манипулировать обстрелом

Атака на Суммы / © Владимир Зеленский

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После ракетной атаки на Сумы, российские пропагандисты активно распространяют ложную информацию в своих Telegram-каналах.

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации.

По данным ЦПД, враг пытается извратить факты, чтобы снять с себя ответственность за военное преступление .

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В частности, в российских сообщениях фигурируют заявления о том, что якобы в результате удара была уничтожена «группа высокопоставленных офицеров ВСУ» или же, что это были «последствия работы украинского ПВО» , а не удар армии РФ.

Также фейковые нарративы утверждают, будто обстрел был направлен по «объекту СБУ», которая перед тем провела спецоперацию «Паутина», или по «учебному заведению для украинских военных».

В ЦПИ отмечают, что такие информационные вбросы являются стандартной тактикой Кремля — она используется для оправдания атак гражданской инфраструктуры.

Напомним, 3 июня утром оккупационные войска РФ нанесли удар с реактивной системы залпового огня по центру Сум. В результате атаки пострадали около 20 человек, среди них — по меньшей мере четверо детей. Зафиксировано по меньшей мере пять прямых попаданий, в результате которых погибли по меньшей мере три человека. Повреждены больница, жилые дома и гражданский автотранспорт.

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