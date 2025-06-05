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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Украину атакуют враждебные БПЛА: направление движения целей

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Карта тревог

Карта тревог / © alerts.in.ua

Украину в ночь на 5 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с юга, севера и востока.

  • Днепропетровская область (Синельниковский р-н) – угроза применения врагом ударных БпЛА.

  • БпЛА на юго-востоке Днепропетровщины, курс северо-восточный.

  • Херсонская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.

  • БпЛА на ТОТ Херсонщины двигаются в направлении Черного моря.

  • БпЛА в акватории Черного моря, курс - Одесщина и Одесса.

Ранее сообщалось, что нынешний темп обстрелов Россией Украины может продолжаться в течение 2025 года .

Мы ранее информировали, что российская армия атаковала Сумы беспилотниками "Шахед". Произошла серия взрывов. Есть два попадания в одно и то же место .

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