Обстрелы Украины 2025 года: в Британии сделали мрачный прогноз

Джон Хилли / © Сайт президента Украины

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Нынешний темп обстрелов Россией Украины может продолжаться в течение 2025 года.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Хилли в рамках очередного заседания Контактной группы по обороне Украины («Рамштайн»), передает «Радио Свобода».

Гили отметил, что эта встреча проходит «на фоне худших атак российских беспилотников на Украину с начала полномасштабного вторжения Путина». Министр говорит, что Путин продолжает доказывать, что он не за мир и что он по-прежнему настроен на смерть, разрушение и дестабилизацию. Глава Минобороны Британии обвиняет Россию в продолжении «срыва» переговоров о прекращении огня.

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«Города пострадали, дома разрушены, мирные жители убиты, и Россия сейчас регулярно запускает более 300 беспилотников ежедневно по Украине. И этот темп обстрелов может поддерживаться в течение 2025 года. И через три с половиной года этой войны президент Путин продолжает доказывать, что он не за мир», — сказал Хилли.

Он призвал союзников активизироваться с помощью Украины и не отступать. Со своей стороны, министр анонсировал, что Великобритания в этом году увеличит поставки беспилотников Украине в десять раз.

«10 000 в прошлом году, мы стремимся к 100 000 в этом году», — добавил Джон Хилли.

Напомним, что Путин в разговоре с Трампом предупредил, что нанесет серьезный удар по Украине в ответ на операцию «Паутина».

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