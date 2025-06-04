Трамп поговорил с Путиным: что будет с Украиной — первые детали

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Путин / © Associated Press

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что провел переговоры с российским диктатором Путиным.

Об этом глава Белого дома написал в своей соцсети Truth Social

По его словам, разговор длился примерно час пятнадцать минут.

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«Мы обсудили нападение Украины на стоящие на стоянке российские самолеты, а также различные другие атаки, происходящие с обеих сторон», — сказал Трамп.

Президент США заявил, что «разговор был хорошим», но это «не тот разговор, который приведет к миру».

«Президент Путин заявил — и решительно — что он будет вынужден ответить на недавнюю атаку на аэродромы», — пересказал Трамп слова российского диктатора.

Кроме Украины, они обсудили ядерную программу Ирана. Судя по заявлению Трампа, Путин подхалимски предложил свое посредничество в переговорах Вашингтона и Тегерана.

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«Я сообщил президенту Путину, что у Ирана не может быть ядерного оружия, и, как мне кажется, в этом мы были единодушны. Путин предложил поучаствовать в переговорах с Ираном и, возможно, помочь в достижении решения», — говорится в заявлении американского президента.

Напомним, что посольство США в Киеве снова предупреждает об угрозе нового российского обстрела.

В свою очередь, диктатор Путин сегодня истерически отреагировал на предложение переговоров с Зеленским и цинично заявил, что «не ведет переговоров с террористами».