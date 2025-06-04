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- Украина
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"Значительные воздушные атаки": Посольство США снова предупреждает об угрозе
Посольство США в Киеве снова обновило уведомление по безопасности для американских граждан в Украине и предупреждает об угрозе нового российского обстрела.
Посольство Соединенных Штатов снова предупреждает об угрозе «значительных воздушных атак».
Об этом сообщает пресс-служба дипучреждения.
В посольстве отметили, что Россия усилила интенсивность своих ракетных атак и атак с помощью беспилотников против Украины за последние недели.
«Посольство США в Киеве призывает граждан США проявлять соответствующую осторожность. Как всегда, рекомендуем быть готовыми к укрытию немедленно в случае оглашения воздушной тревоги», — говорится в сообщении.
Напомним, в прошлый раз посольство США предупреждало своих граждан об опасности 9 мая.
Отметим, что в общей сложности до 9 мая посольство США опубликовало 5 предупреждений о ракетных ударах. Все они оказались точными. Только предупреждение 9 мая вряд ли можно назвать точным. Россияне «кошмарили» Украину и дальше, но в те конкретные дни массированного удара по всей Украине не произошло.