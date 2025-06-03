Как РФ может отплатить Украине за "Паутину": эксперт объяснил

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Разговоры, что Россия может «отплатить» Украине за уничтожение ее стратегической авиации в результате операции «Паутина» манипулятивны, ведь и до украинских ударов по РФ оккупанты безнаказанно атаковали территорию нашего государства.

Об этом рассказал главный редактор Defense Express Олег Катков в интервью «РБК-Украина».

«Здесь нужно отметить следующее. РФ атаковала ракетами Х-101 и самолетами, уничтоженными на этих авиабазах. Украину и гражданскую инфраструктуру. Эти ракеты убивали гражданское население. Они использовали эти ракеты для убийства мирного населения и целенаправленно это делали. Они делали это безнаказанно. Вот в чем была главная проблема», — говорит эксперт.

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По его мнению, какие-либо разговоры о том, что СБУ что-то не так сделала и «ой, теперь РФ что-то будет делать» — это лишь подыгрывание риторике Кремля.

Какова будет реакция США

«Если кто-то из анонимных источников в Вашингтоне начинает сетовать, то, возможно, следует проверить, не является ли он фанатом Путина лично. То, что я лично вижу по профильным изданиям, там нигде таких нарративов нет. Они больше в восторге, что это удалось», — говорит Катков.

Есть ли удар по Сумам «возмездием»

Он напомнил, что РФ с первых дней полномасштабной войны атакует украинские города. И удар по Сумам с РСЗО далеко не первый в своем роде.

«Любые разговоры о том, что враг может отплатить и другое, а что он до этого делал? Сегодня был удар по Сумам с РСЗО, я уверен в том, что они это рассматривают как „возмездие“. Были ли до этого удары РСЗО по городам? С первых же дней. По Харькову били из Смерча в первый же день, если не ошибаюсь. Враг показал удар по Днепру с этим „Орешником“, это была репетиция ядерного удара. Показал готовность просто уничтожить миллионный город», — напоминает аналитик.

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Напомним, в воскресенье, 1 июня, была совершена атака на стратегические аэродромы в нескольких регионах в глубине России с помощью беспилотников, вылетавших прямо из фур, припаркованных у заправок.

ТСН.ua собрал все, что известно о небывалом ударе по российской боевой авиации.