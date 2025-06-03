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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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2 хв

Як РФ може відплатити Україні за "Павутину": експерт пояснив

Головред Defense Express Олег Катков не вважає, що «Павутина» спонукатиме РФ збільшити кількість атак по Україні, адже і від самого початку вони били по нашій державі нещадно.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Як РФ може відплатити Україні за "Павутину": експерт пояснив

© ТСН.ua

Розмови, що Росія може «відплатити» Україні за знищення її стратегічної авіації в результаті операції «Павутина» є маніпулятивними, адже і до українських ударів по РФ окупанти безкарно атакували територію нашої держави.

Про це розповів головний редактор Defense Express Олег Катков в інтерв’ю «РБК-Україна».

«Тут треба відзначити наступне. РФ атакувала ракетами Х-101 і літаками, які були знищені на цих авіабазах. Україну і цивільну інфраструктуру. Ці ракети вбивали цивільне населення. Вони використовували ці ракети для вбивства мирного населення і цілеспрямовано це робили. Вони робили це безкарно. От в чому була головна проблема», — каже експерт.

На його думку, будь-які розмови про те, що СБУ щось не так зробила і «ой, тепер РФ щось буде робити» — це лише підігрування риториці Кремля.

Якою буде реакція США

«Якщо хтось з анонімних джерел у Вашингтоні починає бідкатись, то, можливо, слід перевірити, чи не є він фанатом Путіна особисто. Те, що я особисто бачу по профільних виданнях, то там ніде таких наративів немає. Вони більше в захваті, що це вдалось», — каже Катков.

Чи є удар по Сумах «відплатою»

Він нагадав, що РФ з перших днів повномасштабної війни атакує українські міста. І удар по Сумах з РСЗВ є далеко не першим у своєму роді.

«Будь-які розмови про те, що ворог може відплатити і інше, а що він до цього робив? Сьогодні був удар по Сумах з РСЗВ, я впевнений в тому, що вони це розглядають як „відплату“. Чи були до цього удари РСЗВ по містах? З перших же днів. По Харкову били зі „Смерча“ в перший же день, якщо не помиляюсь. Ворог показав удар по Дніпру з цим „Орєшніком“, це була репетиція ядерного удару. Показав готовність просто знищити мільйонне місто», — нагадує аналітик.

Нагадаємо, в неділю, 1 червня, було здійснено атаку на стратегічні аеродроми у кількох регіонах вглибині Росії за допомогою безпілотників, які вилітали просто з фур, припаркованих біля заправок.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про небувалий удар по російській бойовій авіації.

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