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В Кремлі відреагували на операцію СБУ "Павутина"
У Путіна прокоментували українські атаки на стратегічну авіацію РФ.
Російський диктатор Володимир Путін, нібито, отримував інформацію про недільні атаки України на територію Росії в режимі реального часу.
Про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.
Коментуючи можливу відповідь Москви, Пєсков «запропонував дочекатися результатів слідства».
Операція «Павутина»
Нагадаємо, в неділю, 1 червня, Служба безпеки України провела безпрецедентну спецоперацію в тилу Росії. Українські дрони вразили цілі на чотирьох російських аеродромах — «Бєлая», «Дягілєво», «Олєнья» та «Іваново». Внаслідок атаки було знищено 34% носіїв крилатих ракет.
Згодом експерти оцінили, скільки часу та коштів знадобиться Росії для відновлення втрат у стратегічній авіації. Тим часом військові аналітики припустили, скільки бомбардувальників залишилося у РФ після операції «Павутина».
За повідомленнями ЗМІ, секретна операція України, в результаті якої було знищено 41 літак стратегічної авіації РФ, викликала неабияке занепокоєння як у Володимира Путіна, так і в президента США Дональда Трампа, який раніше стверджував, що Україна «не має карт у цій війні».