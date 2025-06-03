ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
653
Час на прочитання
1 хв

В Кремлі відреагували на операцію СБУ "Павутина"

У Путіна прокоментували українські атаки на стратегічну авіацію РФ.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков / © Associated Press

Російський диктатор Володимир Путін, нібито, отримував інформацію про недільні атаки України на територію Росії в режимі реального часу.

Про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.

Коментуючи можливу відповідь Москви, Пєсков «запропонував дочекатися результатів слідства».

Операція «Павутина»

Нагадаємо, в неділю, 1 червня, Служба безпеки України провела безпрецедентну спецоперацію в тилу Росії. Українські дрони вразили цілі на чотирьох російських аеродромах — «Бєлая», «Дягілєво», «Олєнья» та «Іваново». Внаслідок атаки було знищено 34% носіїв крилатих ракет.

Згодом експерти оцінили, скільки часу та коштів знадобиться Росії для відновлення втрат у стратегічній авіації. Тим часом військові аналітики припустили, скільки бомбардувальників залишилося у РФ після операції «Павутина».

За повідомленнями ЗМІ, секретна операція України, в результаті якої було знищено 41 літак стратегічної авіації РФ, викликала неабияке занепокоєння як у Володимира Путіна, так і в президента США Дональда Трампа, який раніше стверджував, що Україна «не має карт у цій війні».

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie