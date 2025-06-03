В Кремлі відреагували на операцію СБУ "Павутина"

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков / © Associated Press

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Російський диктатор Володимир Путін, нібито, отримував інформацію про недільні атаки України на територію Росії в режимі реального часу.

Про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.

Коментуючи можливу відповідь Москви, Пєсков «запропонував дочекатися результатів слідства».

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Операція «Павутина»

Нагадаємо, в неділю, 1 червня, Служба безпеки України провела безпрецедентну спецоперацію в тилу Росії. Українські дрони вразили цілі на чотирьох російських аеродромах — «Бєлая», «Дягілєво», «Олєнья» та «Іваново». Внаслідок атаки було знищено 34% носіїв крилатих ракет.

Згодом експерти оцінили, скільки часу та коштів знадобиться Росії для відновлення втрат у стратегічній авіації. Тим часом військові аналітики припустили, скільки бомбардувальників залишилося у РФ після операції «Павутина».

За повідомленнями ЗМІ, секретна операція України, в результаті якої було знищено 41 літак стратегічної авіації РФ, викликала неабияке занепокоєння як у Володимира Путіна, так і в президента США Дональда Трампа, який раніше стверджував, що Україна «не має карт у цій війні».