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В Кремле отреагировали на операцию СБУ "Паутина"
У Путина прокомментировали украинские атаки на стратегическую авиацию РФ.
Российский диктатор Владимир Путин якобы получал информацию о воскресных атаках Украины на территорию России в режиме реального времени.
Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Комментируя возможный ответ Москвы, Песков «предложил дождаться результатов следствия»,
Операция «Паутина»
Напомним, в воскресенье, 1 июня, Служба безопасности Украины провела беспрецедентную спецоперацию в тылу России. Украинские дроны поразили цели на четырех российских аэродромах — «Белая», «Дягилево», «Оленья» и «Иваново». В результате атаки было уничтожено 34% носителей крылатых ракет.
Впоследствии эксперты оценили, сколько времени и средств понадобится России для восстановления потерь в стратегической авиации. Тем временем военные аналитики предположили, сколько бомбардировщиков осталось у РФ после операции «Паутина».
По сообщениям СМИ, секретная операция Украины, в результате которой был уничтожен 41 самолет стратегической авиации РФ, вызвала большое беспокойство как у Владимира Путина, так и у президента США Дональда Трампа, который ранее утверждал, что Украина «не имеет карт в этой войне».