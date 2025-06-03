Отключение света летом: вернется ли Украина снова к графикам

Блэкаут летом / © ТСН.ua

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Среди главных условий, которые нужны, чтобы не выключали свет летом - отсутствие российских обстрелов и умеренной температуры воздуха. Даже если российская армия прекратит атаки на энергетическую инфраструктуру, аномальная жара все равно может привести к отключениям света.

Об этом пишетForbes.

Как отметила генеральный менеджер по безопасности и устойчивости DiXi Group Елена Лапенко, что при отсутствии экстремально высоких температур, пиковое потребление электроэнергии летом ожидается на уровне 15,2 ГВт. Даже в случае обстрелов, роль в защите энергосистемы играет система противовоздушной обороны и физическая защита объектов.

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Это мнение разделяет и Юрий Бойко, советник премьер-министра и член наблюдательного совета компании "Укрэнерго". Он не исключил возможности отключений электроэнергии для промышленных потребителей, даже если Россия не будет осуществлять обстрелы.

"Будут тяжелые периоды, поэтому есть риск ограничения потребления для промышленности", - заявил Бойко, пояснив, что такие периоды могут быть вызваны жарой от 35°C.

Впрочем, импорт электроэнергии из Европы может помочь справиться с этими вызовами. Хотя лимит поставок уменьшился с 2,1 ГВт зимой до 1,7 ГВт, этого должно хватить, поскольку прогнозируемый дефицит меньше этой цифры. Точных данных Бойко не приводит, ссылаясь на чувствительность темы.

При наихудшем сценарии, Украина может столкнуться с дефицитом электроэнергии в размере 2,8 ГВт при максимальном потреблении 18 ГВт. В DiXi Group предполагают, что это может произойти даже без новых разрушений энергообъектов, если энергосистема не выдержит нагрузки из-за длительной температуры выше 35°C. В таком случае импорта будет недостаточно, и возрастает риск отключений.

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Ранее сообщалось, что зимой этого года Центральная Украина подверглась серьезным разрушениям энергетических объектов в результате ракетных атак, что привело к масштабным ремонтным работам накануне зимы. Российские удары привели к потере более половины генерирующих мощностей Украины. Поэтому украинцы могли ожидать применения отключений в две и три очереди.

Летом 2024 года Украина столкнулась с отключениями электроэнергии, вызванными массированными российскими атаками. Эти удары нанесли значительные повреждения энергетической инфраструктуре, что привело к дефициту электроэнергии в системе. Для стабилизации ситуации большинство отключений происходили по графикам почасовых отключений.