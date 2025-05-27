Эксперт объяснил, будут ли летом массовые отключения света

Отключение света / © ТСН.ua

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Ситуация в энергетическом секторе Украины летом будет стабильной, если удастся избежать масштабных ракетных атак со стороны Российской Федерации.

Об этом в эфире Эспрессо сообщил энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев.

«Вопрос накопления газа в нашей газотранспортной системе есть номер один для государства. В этом вопросе очень активно нам пытается помочь Норвегия. С газом в Украине все будет хорошо», — отметил он.

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Относительно электроэнергии эксперт подчеркнул, что сейчас ситуация выглядит достаточно положительно.

«По электроэнергии ситуация очень неплохая. В этом вопросе я всегда говорил, что нас ждет полный коллапс. Пока таких перспектив нет, конечно, если нас не будут обстреливать так, как это было три последних ночи. В соответствии с этим у нас будет четкое электроснабжение», — объяснил Игнатьев.

Он также отметил, что в редких случаях возможны кратковременные отключения электроэнергии.

«Есть небольшая вероятность незначительных отключений летом по 2–3 часа суток. Однако если это и произойдет, значительно повлиять на нашу нацию это не сможет», — добавил эксперт.

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По его словам, в Украине также ожидается рост потребления нефтепродуктов, что будет способствовать более активной работе нефтеперерабатывающих предприятий.

«По нефти потребление продукции по прогнозам будет увеличиваться. Соответственно, будут больше работать наши нефтеперерабатывающие заводы», — отметил Игнатьев.

Подытоживая, он заявил, что при отсутствии масштабных обстрелов, ситуация в энергетическом секторе останется стабильной и без значительных изменений.

Ранее сообщалось, что глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что Украине возможны отключения электроэнергии. летом из-за жары и дефицита газа.

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Мы ранее информировали, что директор энергетических программ «Центра Разумкова» Владимир Омельченко заявил, что июле-августе есть риск возврата почасовых отключений света.