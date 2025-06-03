Поранена людина внаслідок атаки на Суми 3 червня / © Національна поліція України

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Після російської атаки по Сумах вранці 3 червня до обласної лікарні привезли 20 поранених, серед них — дитина. Четверо постраждалих перебувають у вкрай важкому стані.

Про це розповів заступник директора Сумської обласної лікарні Микола Савченко, повідомляє «Кордон.Медіа».

«До лікарні було доставлено 20 постраждалих. Серед них було два невідомих. Одна невідома жінка під час проведення оперативних втручань померла. Була надана вся можлива медична допомога для того, щоби пацієнта повернути до життя, але поранення були вкрай важкими», — розповів заступник директора лікарні.

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Він також поінформував, що четверо постраждалих перебувають у вкрай важкому статні. Інші поранені перебувають у різних відділеннях — торакальному, хірургічному, ортопедичному. Люди отримали різного плану поранення — уламкові, від скла.

«Серед цих постраждалих була доставлена одна дівчинка — сім років. Була обстежена і перенаправлена в дитячу обласну клінічну лікарню», — додав Савченко.

Нагадаємо, російські війська вранці 3 червня вдарили по Сумах з ракетних систем залпового вогню дальнього радіусу дії. За даними ЗМІ, для атаки на центр міста ворог міг застосувати касетні боєприпаси.

За інформацією від місцевої влади, через удар по Сумах загинули двоє людей, ще 20 — постраждали. Був пошкоджений медичний заклад, будинки та автомобілі.

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Через російську атаку у Сумській міській територіальній громаді 4 червня оголошено Днем жалоби.