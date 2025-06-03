ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
111
Час на прочитання
1 хв

В Сумах оголосили День жалоби через ракетну атаку: подробиці

Внаслідок обстрілу Сум троє людей загинуло, понад десяток постраждалих.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Атака на Суми

Атака на Суми / © ДСНС України

У Сумській міській територіальній громаді 4 червня оголошено Днем жалоби через російську атаку на місто.

Про це повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Артем Кобзар.

«Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблих», — зазначив він у своєму зверненні.

У день жалоби в місті приспущено державні прапори, скасовано розважальні заходи, а також планові святкові акції.

Нагадаємо, росіяни вгатили з далекобійної реактивної системи залпового вогню з касетами. Внаслідок чого у різних районах міста були «прильоти». Через атаку повністю згоріли два автомобілі. Потерпілих доставляють до лікарень міста.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie