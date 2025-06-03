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В Сумах оголосили День жалоби через ракетну атаку: подробиці
Внаслідок обстрілу Сум троє людей загинуло, понад десяток постраждалих.
У Сумській міській територіальній громаді 4 червня оголошено Днем жалоби через російську атаку на місто.
Про це повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Артем Кобзар.
«Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблих», — зазначив він у своєму зверненні.
У день жалоби в місті приспущено державні прапори, скасовано розважальні заходи, а також планові святкові акції.
Нагадаємо, росіяни вгатили з далекобійної реактивної системи залпового вогню з касетами. Внаслідок чого у різних районах міста були «прильоти». Через атаку повністю згоріли два автомобілі. Потерпілих доставляють до лікарень міста.