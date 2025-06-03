В Сумах оголосили День жалоби через ракетну атаку: подробиці

Атака на Суми / © ДСНС України

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У Сумській міській територіальній громаді 4 червня оголошено Днем жалоби через російську атаку на місто.

Про це повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Артем Кобзар.

«Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблих», — зазначив він у своєму зверненні.

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У день жалоби в місті приспущено державні прапори, скасовано розважальні заходи, а також планові святкові акції.

Нагадаємо, росіяни вгатили з далекобійної реактивної системи залпового вогню з касетами. Внаслідок чого у різних районах міста були «прильоти». Через атаку повністю згоріли два автомобілі. Потерпілих доставляють до лікарень міста.