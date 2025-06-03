Підпал будинків прем’єра Великої Британії: що відомо про підозрюваного українця

Роман Лавринович / © vikna.if.ua

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21-річного українця Романа Лавриновича, підозрюваного у підпалах майна, пов’язаного з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, могли завербувати російські спецслужби. Зв’язок здійснювався через популярний месенджер Telegram, який використовують для вербування та координації диверсійних дій.

Про це повідомляє журналістське розслідування «Схем«.

Згідно з розслідуванням, із 2022 року Лавринович активно шукав роботу в телеграм-чатах для мігрантів у Лондоні. Його повідомлення з’являлись у групах «Лондон Робота Житло», «Англія Робота» та подібних, де він пропонував свої послуги як різнороб або помічник на будівництві, зазначаючи наявність необхідних документів (зокрема сертифіката SCSC) та готовність працювати за готівку.

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Останні повідомлення Лавриновича про пошук роботи датовані 2 та 3 травня 2025 року — лише за кілька днів до того, як у Лондоні сталася серія підпалів, пов’язаних із Кіром Стармером. Перший інцидент стався 8 травня: згорів автомобіль, який раніше належав прем’єру. 11 травня — пожежа біля будівлі, де Стармер проживав у 1990-х. А 12 травня загорівся будинок, де раніше мешкала його родина. Усі три інциденти поліція пов’язує між собою.

13 травня британські правоохоронці затримали Лавриновича. Відомо, що востаннє в Telegram він заходив тієї ж ночі, о 1:31. Окрім нього, у справі фігурують ще троє українців — Станіслав Карпюк (громадянин Румунії, родом із Чернівців), Петро Починок та ще один, ім’я якого поки не розголошується. Усі троє заперечують провину. За даними Financial Times, британські спецслужби підозрюють, що за серією підпалів може стояти Росія.

Експерти не виключають, що підозрюваних могли використати в рамках гібридної операції. Генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун наголошує: Telegram часто використовується спецслужбами РФ як платформа для вербування вразливих осіб, які перебувають у скрутному становищі. «Українці часто шукають роботу в російськомовних групах, що робить їх мішенню для завербування», — зауважив він.

Колишній посол України у Великій Британії Вадим Пристайко підкреслює, що РФ продовжує провокаційні дії і проти західних країн: «Це частина міждержавного протистояння, і такі акції можуть бути елементами інформаційної та диверсійної кампанії».

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Національна поліція України підтвердила, що співпрацює з британськими слідчими. Начальник управління документування воєнних злочинів Олександр Шаповалов заявив: «Ми розглядаємо версію про російський слід, але більше деталей поки що не можемо повідомити». СБУ коментарів наразі не дає.

Раніше британська поліція повідомила про арешт другого підозрюваного у причетності до серії підпалів об’єктів нерухомості, пов’язаних із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Північному Лондоні. Напередодні за цими ж звинуваченнями було заарештовано громадянина України.