Почему мурлыкают коты — ученые наконец-то нашли ответ

Кошки и их мурлыканье

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Кошки — это те домашние любимцы, которые занимают особое место в сердцах миллионов людей. Они эволюционировали рядом с человеком, приобретая поведенческие особенности, которых нет у большинства диких родственников. В недавнем исследовании ученые из Центра изучения дикой природы при Киотском университете (Япония), во главе с Юме Окамото, проанализировали конкретный участок гена рецептора андрогенов, чтобы выяснить, как он влияет на мурлыкание и другие формы общения кошек.

Об этом пишет earth.

В исследовании изучали кастрированных и стерилизованных беспородных кошек, обитающих в домашних условиях. Выяснилось, что животные с короткой версией повторов ДНК в этом гене мурлыкают чаще, чем имеющие длинные варианты.

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Интересно, что самцы с кратким вариантом гена были более «болтливыми» по отношению к людям — они активнее просили пищу или внимание. А вот самки с такими же генами проявляли больше агрессии к незнакомцам. Это свидетельствует о том, что один и тот же участок ДНК может по-разному влиять на поведение в зависимости от пола.

Также обнаружили, что длинные варианты этого гена чаще встречаются у породистых кошек, а короткие — у спасенных или бывших бездомных.

Порода и генетика влияют на мурлыкание кошек / © Pixabay

Порода и генетика влияют на мурлыканье

Сравнение с дикими родственниками, такими как леопардовый или рыболовный кот, показали, что только домашние кошки имеют удлиненные повторы гена. Возможно, это произошло в процессе одомашнивания — более дружелюбные и молчаливые кошки лучше адаптировались к жизни с людьми.

Знания о таких генетических особенностях могут помочь владельцам лучше понимать поведение любимца. Например, даже если кот не мяукает, он может испытывать стресс — поэтому следует обращать внимание на другие сигналы.

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Поведение кошек определяют и другие гены

Это исследование фокусируется только на одном гене, но поведение кошек — результат сложного взаимодействия многих генов и гормонов. Например, гены рецепторов окситоцина и вазопрессина ранее были связаны с социальным поведением и агрессией.

В будущем ученые планируют применять полногеномное секвенирование, чтобы выявить десятки небольших изменений, которые влияют на черты характера: игривость, страх, общительность и т.д.

«Когда мы объявили набор участников, за день откликнулось 265 владельцев кошек из разных уголков Японии», — рассказал Окамото.

Благодаря анкетам, описывающим обыденное поведение животных в домашних условиях, удалось зафиксировать нюансы, которые невозможно увидеть в лаборатории.

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Эти знания могут помочь лучше ухаживать за котами, особенно спасенными, часто активно использующими голос для общения.

Поведение кошек определяют гены

Что это значит для диких кошек?

Результаты могут быть полезны и для сохранения диких видов. Например, понимание поведения поможет создать более комфортные условия в питомниках или реабилитационных центрах.

Будущее изучение поведения кошек

Возможно, в будущем ДНК-тесты помогут лучше подбирать кошек для конкретных условий — например, в семье с детьми или в спокойном доме. Хотя гены не определяют все, они дают ценные подсказки для понимания пушистых питомцев.

Напомним, эксперты также объяснили, что домашние коты обычно ищут высоту, тепло, безопасность и знакомые запахи во время сна.

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