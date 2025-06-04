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Почему мурлыкают коты — ученые наконец-то нашли ответ
Кошки с короткими вариантами гена мурлыкают больше.
Кошки — это те домашние любимцы, которые занимают особое место в сердцах миллионов людей. Они эволюционировали рядом с человеком, приобретая поведенческие особенности, которых нет у большинства диких родственников. В недавнем исследовании ученые из Центра изучения дикой природы при Киотском университете (Япония), во главе с Юме Окамото, проанализировали конкретный участок гена рецептора андрогенов, чтобы выяснить, как он влияет на мурлыкание и другие формы общения кошек.
Об этом пишет earth.
В исследовании изучали кастрированных и стерилизованных беспородных кошек, обитающих в домашних условиях. Выяснилось, что животные с короткой версией повторов ДНК в этом гене мурлыкают чаще, чем имеющие длинные варианты.
Интересно, что самцы с кратким вариантом гена были более «болтливыми» по отношению к людям — они активнее просили пищу или внимание. А вот самки с такими же генами проявляли больше агрессии к незнакомцам. Это свидетельствует о том, что один и тот же участок ДНК может по-разному влиять на поведение в зависимости от пола.
Также обнаружили, что длинные варианты этого гена чаще встречаются у породистых кошек, а короткие — у спасенных или бывших бездомных.
Порода и генетика влияют на мурлыканье
Сравнение с дикими родственниками, такими как леопардовый или рыболовный кот, показали, что только домашние кошки имеют удлиненные повторы гена. Возможно, это произошло в процессе одомашнивания — более дружелюбные и молчаливые кошки лучше адаптировались к жизни с людьми.
Знания о таких генетических особенностях могут помочь владельцам лучше понимать поведение любимца. Например, даже если кот не мяукает, он может испытывать стресс — поэтому следует обращать внимание на другие сигналы.
Поведение кошек определяют и другие гены
Это исследование фокусируется только на одном гене, но поведение кошек — результат сложного взаимодействия многих генов и гормонов. Например, гены рецепторов окситоцина и вазопрессина ранее были связаны с социальным поведением и агрессией.
В будущем ученые планируют применять полногеномное секвенирование, чтобы выявить десятки небольших изменений, которые влияют на черты характера: игривость, страх, общительность и т.д.
«Когда мы объявили набор участников, за день откликнулось 265 владельцев кошек из разных уголков Японии», — рассказал Окамото.
Благодаря анкетам, описывающим обыденное поведение животных в домашних условиях, удалось зафиксировать нюансы, которые невозможно увидеть в лаборатории.
Эти знания могут помочь лучше ухаживать за котами, особенно спасенными, часто активно использующими голос для общения.
Что это значит для диких кошек?
Результаты могут быть полезны и для сохранения диких видов. Например, понимание поведения поможет создать более комфортные условия в питомниках или реабилитационных центрах.
Будущее изучение поведения кошек
Возможно, в будущем ДНК-тесты помогут лучше подбирать кошек для конкретных условий — например, в семье с детьми или в спокойном доме. Хотя гены не определяют все, они дают ценные подсказки для понимания пушистых питомцев.
Напомним, эксперты также объяснили, что домашние коты обычно ищут высоту, тепло, безопасность и знакомые запахи во время сна.