Кот в коробке / © Pixabay

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Ваш кот спит в раковине, коробке или даже в вашей обуви, полностью игнорируя собственную уютную кровать? Это не просто забавные выходки, а подсказки о кошачьем поведении, а иногда и тревожные сигналы.

Эксперт по кошачьему поведению Аманда Кэмпион объяснила в TikTok, почему коты выбирают такие необычные места для отдыха и когда эти привычки могут свидетельствовать о проблемах со здоровьем или самочувствием любимца.

Странные места для сна: почему коты выбирают раковины, коробки и обувь?

Многие владельцы кошек сталкиваются с тем, что их любимцы игнорируют роскошные кошачьи кровати, отдавая предпочтение раковинам, картонным коробкам, полкам с книгами или даже обуви. Это, на первый взгляд, странное поведение имеет вполне логичные объяснения, основанные на инстинктах и потребностях кошек.

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По словам эксперта, выбирая место для сна, коты ищут:

высоту: быть высоко над землей дает котам ощущение безопасности и прекрасный обзор территории. Как хищники, они стремятся контролировать окружение, чтобы избежать потенциальных угроз;

тепло: кошки любят тепло и уют, поэтому они часто выбирают места, которые хорошо сохраняют тепло, или тесные пространства, где можно свернуться калачиком;

безопасность и уют: картонные коробки, раковины, туннели дарят им ощущение защищенности, создавая своеобразные «тайники». В таких местах, где кошки видят все, что происходит спереди и сзади, они чувствуют себя в безопасности от «хищников»;

знакомые запахи: места с вашим запахом, например, обувь, могут стать любимыми для дремоты. Знакомый аромат успокаивает кота и дарит ему ощущение комфорта и безопасности.

Когда странные места для кошачьего сна являются тревожным сигналом?

Хотя большинство причин выбора необычных мест для сна являются абсолютно нормальными, важно внимательно следить за любыми изменениями в привычках вашего кота. Кэмпион отмечает, что если любимец вдруг начинает выбирать новые, нехарактерные для него места или резко меняет свои предпочтения, это может быть «красным флажком».

Изменения в поведении могут указывать на:

изменение настроения или самочувствия: возможно, кошка не чувствует себя в безопасности в привычных местах, испытывает беспокойство или стресс. Это может быть реакцией на изменения в доме, появление новых животных или людей, или просто на внутренний дискомфорт;

скрытые проблемы со здоровьем: даже малейшее, казалось бы, изменение в привычках сна может быть признаком того, что происходит что-то со здоровьем кота. Боль, дискомфорт или внутренние заболевания могут заставлять животное искать новые, возможно, более комфортные для него позиции или места.

Именно поэтому эксперт советует немедленно обращаться к ветеринару, если вы заметили внезапные и необоснованные изменения в местах сна вашей кошки. Ранняя диагностика может помочь предотвратить развитие серьезных проблем.

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Как обустроить идеальное спальное место для кота?

Правильное расположение кошачьей кровати имеет ключевое значение. Кэмпион часто замечает, что кровати для кошек ставят просто на пол, что идеально для пожилых кошек, которым трудно прыгать. Однако для других кошек стоит рассмотреть несколько вариантов.

Сама Аманда держит две кровати для своих котов: одна расположена ниже, другая — выше, поскольку у ее любимцев разные предпочтения.

Предоставление нескольких вариантов мест для сна, включая туннели, высокие полки или даже специальные домики, где кошка будет чувствовать себя защищенно и иметь хороший обзор, может значительно повысить ее комфорт и ощущение безопасности.

Напомним, ранее эксперты объяснили, почему коты так много спят. Оказывается, что это физиологическая потребность, тесно связанная с диким прошлым этих животных, эволюцией и даже настроением.

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