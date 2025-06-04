Термоядерная бомба

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В Центре противодействия дезинформации при СНБО призывают медиа и общество не поддаваться на ядерные «страшилки» со стороны России. Такие заявления — элемент психологической войны, направленной на усиление страха среди западных стран и давление без реального применения оружия.

Об этом заявил руководитель ЦПД СНБО, лейтенант Андрей Коваленко.

«Сейчас все разговоры о ядерной угрозе в западных медиа выгодны только России. Потому что ядерные страшилки — это часть пропаганды страха, которую они всегда пугали западные общества для достижения своих целей без войны», — подчеркнул он.

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По мнению Коваленко, основная цель таких нарративов — вызвать панику.

«Публикации о ядерном ударе России работают на страх исключительно», — отметил он.

Руководитель ЦПИ также подчеркнул, что даже сам факт угроз может ударить по самой России.

«Всегда нужно помнить: даже теоретическое желание применить ядерное оружие навредит самой России гораздо больше. Ибо против этого весь мир. А Россия до сих пор держится только на энергоресурсах, которые у нее еще покупают», — объяснил Коваленко.

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В завершение он призвал не подпитывать вражескую информационную кампанию:

«Не стоит помогать россиянам в пропаганде страха с ядеркой ради трафика в медиа. Спокойнее», — резюмировал он.

Напомним, по информации Newsweek, В распоряжение немецких и датских журналистов попали документы, содержащие планы секретных ядерных объектов России. Они свидетельствуют о том, что Москва уже много лет активно модернизирует свою ракетно-ядерную инфраструктуру.

Президент РФ Владимир Путин еще в 2018 году заявлял о разработке новейших систем ядерного вооружения, которые, по его словам, должны обеспечить России преимущество в соревновании со странами Запада.

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По мнению журналистов Newsweek, эти новые данные вкладываются в общую картину демонстративных заявлений Кремля о ядерной мощи России, регулярно звучащих с начала полномасштабного вторжения в Украину.